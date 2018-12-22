Умер российский ученый, физик-теоретик Сергей Псахье

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Известный российский физик-теоретик, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Псахье скончался в Томске в субботу на 67 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Томском научном центре Сибирского отделения РАН.

"Псахье скончался сегодня. Причина смерти пока не известна", - сказал собеседник агентства.

Сергей Псахье родился в 1952 году, окончил Томский государственный университет (ТГУ), выпускник кафедры физики металлов физического факультета. C 1991 года - профессор ТГУ, в 1994-1995 годах работал в Университете Северной Каролины (США), является членом Нью-Йоркской академии наук. С 2002 года Псахье занимал директор Института физики прочности и материаловедения СО РАН, с 2006 года являлся профессором Томского политехнического университета (ТПУ), в 2011 году был избран член-корреспондентом РАН.

Ученый занимался исследованием закономерностей процесса разрушения хрупких материалов, закономерностей формирования динамических дефектов и их роли в процессе деформации и разрушения гетерогенных материалов и структур, изучением нелинейных эффектов в твердых телах при высокоэнергетическом воздействии, закономерностей поведения геологических сред при динамических воздействиях.