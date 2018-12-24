Ракета "Союз" со спутниками "Канопус-В" установлена на старте

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая 27 декабря отправит на орбиту два спутника "Канопус-В", вывезена из технического комплекса космодрома "Восточный" и установлена на стартовом столе, сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Для проведения дальнейших предпусковых работ к ракете подвели мобильную башню обслуживания. В ближайшее время специалисты проведут автономные проверки систем ракеты-носителя, разгонного блока "Фрегат" и космических аппаратов "Канопус" №5 и №6, а также генеральные испытания.

"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" готовы к работе в районах падения отработанных ступеней ракеты в рамках пусковой компании РН "Союз-2.1а", - отметили в Центре. "В частности, развернуты базовые лагеря в районах падения отработанных блоков", - сообщили в ЦЭНКИ.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 запланирован на 27 декабря. Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома "Восточный".