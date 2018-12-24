Глава Минкомсвязи пообещал разобраться с тенденцией подорожания услуг связи

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков надеется на то, что рост тарифов на услуги связи со следующего года не станет глобальной тенденцией.

"Будем разбираться, надеюсь это не глобальная тенденция. Всегда происходило снижение цен. Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой". Будем разбираться, я думаю, это все-таки не глобальный тренд, придем к тому чтобы цены не росли", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, является ли обоснованным решение операторов с января повысить цены на услуги связи.

В конце прошлой недели операторы ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и Теле2 предупредили абонентов о том, что в январе 2019 года увеличат цены на ряд тарифных планов.

Повышение цен произойдет на фоне роста НДС до 20% с 1 января следующего года.