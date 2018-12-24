Челябинский предприниматель осужден за подкуп сотрудника "Ростелекома"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Челябинске приговорил к четырем годам двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима директора ООО "Перспектива", передавшего взятку сотруднику "Ростелекома", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

"Следствием установлено, что в 2015 году осужденный выступил посредником при передаче взятки в размере 2,4 млн рублей начальнику структурного подразделения Челябинского филиала ПАО "Ростелеком", - говорится в сообщении.

За взятку он должен был организовать победу коммерческой фирмы в конкурсе на право поставки оборудования для проекта "Безопасный город. Челябинск".

Суд признал его виновным в посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном за заведомо незаконные действия (п."б" ч.2 ст.204.1 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Предприниматель также оштрафован на 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска в апреле 2018 года приговорил бывшего замдиректора челябинского филиала "Ростелекома" Василия Прокопенко за получение взятки к пяти годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Прокопенко получил 5 млн рублей от коммерческой компании за помощь в заключении контракта более чем на 360 млн рублей на выполнение работ по установке оборудования и подготовке проектной документации системы "Безопасный город" в Челябинске.