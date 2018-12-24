В Красноярском крае задержали браконьеров, охотившихся на краснокнижную кабаргу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Инспекторы красноярского природного парка "Ергаки" задержали двух браконьеров, которые устроили охоту на охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба краевого министерство экологии и рационального природопользования.

"Браконьеры незаконно добыли две особи краснокнижной кабарги и двух зайцев. Оперативные группы отдела охраны парка обнаружили две охотничьи избушки, а также сняли более 50 петель для незаконной охоты на кабаргу", - говорится в сообщении.

Материалы о задержании нарушителей переданы в полицию для возбуждения уголовного дела.

В Минэкологии напомнили, что кабарга занесена в Красную книгу как исчезающий вид, охота на нее на территории охраняемых природных зон запрещена законом.

"Основной угрозой для популяции кабарги является браконьерство, обусловленное спросом со стороны Китая и других стран Восточной Азии", - отмечают в министерстве.

На территории природного парка "Ергаки" в настоящее время обитают всего около ста особей кабарги.