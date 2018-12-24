Более половины россиян сообщили, что не видят угрозы массовых протестов в будущем году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Более половины (53%) россиян считают, что в 2019 году не следует ждать массовых протестов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Каждый третий опрошенный (35%) придерживается противоположной точки зрения. 12% респондентов сообщили социологам, что не знают, стоит ждать массовых протестов или нет.

Почти две трети россиян (63%) исключают вероятность в будущем году вооруженного конфликта между Россией и какой-либо из соседних стран, а 21% опрошенных придерживается иного мнения. 17% респондентов затруднились определиться с ответом на вопрос о возможности такого конфликта, отмечают организаторы опроса.

В целом, по данным "Левада-центра", почти две трети россиян (64%) с надеждой смотрят в наступающий год, каждый пятый - с тревогой, и 14% опрошенных - с неуверенностью.

Опрос был проведен 13-19 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.