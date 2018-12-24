Россиянин получил 3,5 года колонии за участие в "Правом секторе"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы признал активиста Дениса Бахолдина виновным в участии в военных действиях против ополчения Донбасса в составе экстремистской украинской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).

Суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Подсудимый признан виновным по статье "Участие в экстремистской организации".

Ранее прокурор попросил для него наказания в виде 5 лет заключения, отметив в качестве отягчающего обстоятельства то, что "преступление было совершено с использованием оружия".

Как установлено следствием и судом, Бахолдин в октябре 2014 года уехал на Украину, там вступил в "Правый сектор" и принимал участие в его деятельности. Активист был задержан в марте 2017 года при попытке перейти российско-украинскую границу в Брянской области.