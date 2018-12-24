Мантуров рассказал Путину, что в РФ перестали подменять треску минтаем

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - За последние годы на рынке РФ произошло снижение доли фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции. Только в лёгкой промышленности за три года она снизилась на 10%, примерно около 375 млрд рублей вышло из серой зоны, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

"Сокращению доли товаров с низкими потребительскими свойствами способствует и развитие Роскачества. Мы решили ряд серьёзных проблем - в частности, по мороженой рыбе практически вышли в ноль [нарушений]. Раньше вместо трески поставлялся минтай. Решены также проблемы нарушений по школьной форме", - сообщил министр.

По его словам, дальнейшее повышение прозрачности розницы Минпромторг связывает с совершенствованием системы маркировки. "Сейчас в обязательном порядке уже два года маркируются товары из меха. В эксперименте сейчас маркируются лекарственные средства, обувь и табак. До 2020 года правительством принята программа по внедрению обязательной маркировки по 12 наименованиям, а до 2024 года у нас планы охватить практически все товары массового спроса", - сообщил он.