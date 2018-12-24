Глава МЧС Зиничев стал генерал-полковником

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев стал генерал-полковником. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Указом президента министру присвоено звание генерал-полковника", - сказали в пресс-службе МЧС.

Евгений Зиничев - 1966 года рождения. После окончания школы отслужил срочную службу на Северном флоте на Новой Земле. Затем в течение 30 лет работал в КГБ СССР с 1991 года служил в Федеральной службе охраны на разных должностях, параллельно закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права.

Зиничев получил дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "финансы и кредит". В 2012-13 годах учился в академии Генштаба ВС РФ. С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ РФ.

В мае 2015 года был назначен начальником УФСБ по Калининградской области. 28 июля 2016 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года назначен на должность заместителя директора ФСБ России. Зиничев возглавляет МЧС РФ с весны 2018 года.