Житель Самары получил 13 лет колонии за обмен с детьми интимными фото

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Житель Самары приговорен к 13 годам колонии строгого режима за множественные эпизоды развратных действий в отношении детей с использованием сети Интернет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"34-летний мужчина в социальных сетях под видом сверстника завязывал невинные разговоры с жертвами, а впоследствии переводил разговор на интимные темы и предлагал обмениваться откровенными фотографиями под угрозой того, что расскажет об этом родителям и знакомым ребенка", - говорится в сообщении.

В ходе расследования было выявлено 73 эпизода преступной деятельности в отношении 48 несовершеннолетних и малолетних детей, проживающих в 30 регионах РФ.

Приговор вступил в законную силу.