Тамбовские власти закроют мусорный полигон "Бастион" после протестов жителей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Тамбовской области заявили о немедленном закрытии мусорного полигона компании ООО "Бастион" в Никифоровском районе, свалка будет рекультивирована. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Об этом решении жителям райцентра Дмитриевка сообщил в понедельник первый вице-губернатор Олег Иванов. Встреча с местными жителями проходила по поручению губернатора Тамбовской области Александра Никитина, в ней приняли участие около 300 человек", - говорится в сообщении.

Требование о закрытии полигона ООО "Бастион" - главный пункт резолюции митинга, прошедшего в минувшее воскресенье в Никифоровском районе. В нем приняли участие около 3 тыс. человек.

"В ответе на резолюцию жителей говорится, что срок лицензии ООО "Бастион" на использование полигона истекает 1 января 2019 года, после чего он подлежит рекультивации. Однако жители хотят, чтобы он перестал работать немедленно. И это требование исполнено", - отмечает пресс-служба.