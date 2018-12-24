Суд над экс-главой Удмуртии Соловьевым начнется 28 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии назначил дату рассмотрения дела бывшего главы региона Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на сумму 139 млн рублей от строителей мостов через Каму.

"Завьяловский районный суд будет рассматривать дело. Предварительное слушание назначено на 28 декабря", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления судебного департамента при Верховном суде республики в понедельник.

Собеседник агентства отметил, что слушание будет проводиться в закрытом режиме. По его словам, материалы поступили в районный суд 20 декабря.

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года. Он был арестован, а затем переведен под домашний арест. Соловьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй у города Камбарки в Удмуртской республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, "подробно давая показания об обстоятельствах преступлений".