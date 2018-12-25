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"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жилья

Для работы по новой схеме продажи строящегося жилья по эскроу-счетам банку будет достаточно рейтинга BBB-

"Ъ" рассказал о планах правительства смягчить требования к банкам для продаж жилья
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует смягчить требования к рейтингу банков, работающих по новой схеме продажи жилья застройщиками на стадии строительства, сообщил во вторник "Коммерсант".

Как уточняет "Ъ" со ссылкой на постановление, для работы с эскроу-счетами банки должны будут иметь минимальный кредитный рейтинг BBB- (умеренный уровень надежности) от агентств АКРА или "Эксперт РА" вместо А-, о чем говорилось ранее.

Газета напоминает, что в РФ всего 62 банка с рейтингом А-, а, по словам члена президиума "Опоры России" Дмитрия Котровского, лишь 11 осуществляют кредитование стройки. Соответственно, более низкие требования позволят застройщикам получать более легкое финансирование. Банков с рейтингом от BBB- сейчас 101.

Закон об усилении защиты дольщиков

21 июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий нормативы финансовой устойчивости застройщиков жилья и правила раскрытия ими информации.

Документ был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. Главным образом он направлен на усиление защиты дольщиков.

Законопроект, который вступит в силу с 1 июля, вводит обязанность по раскрытию информации о составе и структуре учредителей застройщика, раскрытия взаимосвязи между ними, о физлицах, которые прямо или косвенно вправе распоряжаться как минимум 5% голосующих акций. Эта информация должна передаваться в создаваемую единую информационную систему жилищного строительства (наш.дом.рф).

Законопроект уточняет также особенности взаимодействия застройщиков с уполномоченными банками, вопросы опубликования сведений об открытии и закрытии расчетного счета застройщика, а также порядок расчетов участников долевого строительства с застройщиками. Вводится ответственность бенефициаров компаний за те убытки, которые застройщик может нанести дольщикам.

Ко второму чтению закон был дополнен перечнем запрещенных операций по расчетным счетам застройщика. В частности, запрещаются операции, связанные с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц, покупка ценных бумаг, операции, связанные с созданием коммерческих и некоммерческих организаций, участием в уставных капиталах хозяйственных обществ.

Также предлагается разрешить застройщикам в ряде случаев привлекать денежные средства дольщиков, когда строительство ведется в пределах нескольких разрешений на строительство. Прежде всего, поправка касается проектов комплексного освоения территорий (КОТ).

Застройщик вправе осуществлять строительство с привлечением денежных средств дольщиков при условии размещения денежных средств дольщиков на счетах эскроу. В обязательном порядке этот механизм вводится для тех объектов, по которым договор участия в долевом строительстве с первым дольщиком будет представлен на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года. При этом денежные средства, размещенные на счете эскроу, открытом физическим лицом для расчетов по договору участия в долевом строительстве, подлежат страхованию на сумму не более чем 10 млн рублей.

Уточняются требования, которым должен отвечать застройщик. Предусматривается, что вместо наличия на своем банковском счете на дату направления проектной декларации средств в размере не менее 10% от проектной стоимости строительства, застройщик может иметь кредитный договор, заключенный с уполномоченным банком, предусматривающий предоставление застройщику целевого кредита на строительство в размере не менее 40% от проектной стоимости строительства.

Дополняется перечень оснований, по которым уполномоченный орган исполнительной власти субъекта после получения от застройщика проектной декларации обязан отказать в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства. В частности, в выдаче такого заключения будет отказано в случае нарушения застройщиком или компанией, входящей с ним в одну группу, срока ввода в эксплуатацию другого строящегося объекта долевого строительства на три и более месяца.

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Теги: Правительство РФ
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