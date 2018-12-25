Приплывший летом на лодке на Чукотку американец отправлен в Москву

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Судебные приставы сопроводили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного российскими пограничниками, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления ФССП по Чукотскому автономному округу.

"Анадырским городским судом было вынесено решение о помещении гражданина иностранного государства, нарушившего режим пребывания на территории РФ, в Центр временного содержания иностранных граждан. Иностранца на самолете сопроводили в Москву", - сказала сотрудник пресс-службы.

В этом центре американец останется, пока не будут готовы документы, удостоверяющие личность и необходимые для пересечения государственной границы, после чего вернется на родину.

Как сообщалось, 1 августа в районе мыса Ньямби на Чукотке российские пограничники задержали гражданина США Джона Мартина, 1972 года рождения, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке. Сам путешественник заявил, что он решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.