Обезглавивший студентку житель Томска получил 24,5 года колонии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Томский областной суд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил местного жителя Александра Альтапова к 24,5 годам колонии за изнасилование и убийство девушки, которую он обезглавил, передает корреспондент "Интерфакса" и зала суда.

"Суд постановил признать виновным Альтапова и приговорить совокупно к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", - сказал судья Сергей Пелёвин.

Суд также взыскал с осужденного в пользу пострадавшей стороны 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 136 тыс. 459 рублей компенсации материального вреда.

В июле 2017 года в Томске на территории ботанического сада на южной окраине города обнаружили голову студентки. По подозрению в убийстве задержали 29-летнего Альтапова. Ему инкриминировали ч. 1 ст. 131 УК РФ, п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), дело рассматривалось в закрытом режиме.

В начале декабря 2018 года суд присяжных единогласно признал Альтапова виновным в изнасиловании и убийстве.