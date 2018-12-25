ВС усмотрел запрещенное обращение с заключенными в их необоснованных перевозках

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ считает, что неоправданные и частые перемещения заключенных по различным местам лишения свободы является запрещенным видом обращения с ними.

"Неоднократные перемещения из одного учреждения в другое, не обусловленные необходимостью совершения предусмотренных законодательством РФ процессуальных действий либо обеспечением личной безопасности лишенного свободы лица, могут свидетельствовать о запрещенном виде обращения", - говорится в постановлении пленума ВС РФ, принятом во вторник.

Также отмечается, что "при рассмотрении административных исковых заявлений осужденных к лишению свободы, оспаривающих их направление в исправительные учреждения, находящиеся за пределами территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены, судам следует устанавливать наличие возможности (невозможности) на момент направления таких лиц их размещения в имеющихся на территории соответствующего субъекта РФ исправительных учреждениях необходимого вида".

При разрешении административного дела об оспаривании направления в исправительное учреждение осужденного суду также надлежит выяснять мотивы выбора административным ответчиком конкретного учреждения, в том числе с точки зрения его расположения, разъяснил пленум ВС.

В документе уточняется, что "принудительное содержание лишенных свободы лиц в предназначенных для этого местах, их перемещение в транспортных средствах должно осуществляться в соответствии с принципами законности, справедливости, равенства всех перед законом, гуманизма, защиты от дискриминации, личной безопасности, охраны здоровья граждан, что исключает пытки, другое жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение и, соответственно, не допускает незаконное - как физическое, так и психическое воздействие на человека (далее - запрещенные виды обращения). Иное является нарушением условий содержания лишенных свободы лиц".