СК начал проверку из-за выкатившегося с ВПП пассажирского АН-24 в Красноярском крае

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку инцидента в аэропорту красноярского поселка Ванавара, где самолет АН-24 с пассажирами на борту во время приземления выкатился за пределы взлетной полосы, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СКР.

"На борту находились три члена экипажа и 39 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. Самолет получил повреждение воздушного винта левого двигателя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник пассажирский Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту поселка Ванавара Красноярского края, экипаж не смог удержать воздушное судно в пределах полосы, самолет задел передней стойкой шасси бруствер.