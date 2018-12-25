В Ставрополе хулиганы с пистолетом и битой избили посетителей кальянной

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставрополе, где в ночь на вторник группа неизвестных напала на посетителей кальянной, ранены семь человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"Ночью 24 декабря в кальянной на улице Тухачевского неизвестные лица, предположительно с травматическим пистолетом и деревянной битой, напали на посетителей заведения. От преступных действий нападавших пострадали семь человек, среди которых 16-летний подросток", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ.

"Следователями СКР совместно с полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление", - отмечено в пресс-релизе.