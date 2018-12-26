Полиция Екатеринбурга не нашла пропаганды гомосексуализма в рисунках школьников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга провела проверку по сообщению о конкурсе рисунков, прошедшем в школе №115 в рамках дня толерантности, на которых якобы были нарисованы однополые пары.

"В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних) было отказано из-за отсутствия состава правонарушения", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-группе управления МВД России по Екатеринбургу.

По словам собеседника агентства, признаков правонарушения в действиях директора школы также не выявлено.

Как сообщалось, конкурс проходил в школе №115 с 12 по 17 ноября. Дети представили 17 работ. На некоторых работах были изображены радуга, солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран. По данным местных СМИ, на детских плакатах также были нарисованы однополые пары.

Полиция организовала проверку. К ситуации также подключались психологи.