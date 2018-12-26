Директор турфирмы в Кемерове получила условный срок за кражу 6 млн рублей у клиентов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Заводский районный суд признал бывшего директора кемеровской турфирмы, которая обманула 67 клиентов, виновной в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Женщина признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

"Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму невозмещенного ущерба. На протяжении предварительного следствия и в ходе судебных заседаний она возместила клиентам около 1 млн руб.", - говорится в релизе.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области сообщает, что летом 2017 года в полицию поступили заявления от клиентов туристической фирмы, которые приобрели путевки, однако от директора агентства узнали, что поездки отменяются.

"Следствием установлено, что потерпевшими от действий обвиняемой стали 67 клиентов туристического агентства. Все они частично или полностью оплатили путешествия по России и за границу. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 6 млн рублей", - говорится в сообщении.