Почти две трети россиян заявили, что для них 2019 год будет удачным и хорошим

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Исследования ВЦИОМ показывают, что россияне лично для себя имеют более позитивные ожидания, чем для России в целом, сообщил гендиректор социологического центра Валерий Фёдоров.

"2019 год будет весьма удачным для России, полагают 13% опрошенных, в целом хорошим - 37%. Итого, позитивные ожидания испытывают 50% (россиян) - ровно половина", - заявил в среду на пресс-конференции в Москве Федоров, представляя результаты опроса ВЦИОМ по ожиданиям россиян от будущего года.

"Что год будет скорее трудным для России, считают 40% (респондентов) и очень плохим - 7%", - сказал он, ссылаясь на результаты опроса.

При этом глава ВЦИОМ отметил, что данные опроса показывают больший оптимизм россиян в отношении себя лично, чем страны в целом.

"Мы видим, что если в прогнозах для себя своей семьи позитив доминирует почти двукратно, то в ожидании для страны - позитив практически полностью уравновешивает негатив", - сказал Федоров.

По словам Федорова, каждый пятый опрошенный полагает, что будущий год станет удачным лично для него и его семьи, а 45% респондентов считают, что лично для них 2019 год будет хорошим.

"В свою очередь, 27% опрошенных считают, что будущий год станет скорее трудным, а очень плохим - 5%. Мы видим, что позитивные ожидания перевешивают", - сказал глава ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос проводился в декабре среди 1600 респондентов.