Памфилова направила призовой фонд шуточного конкурса ЦИК на лечение ребенка

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Неформальный конкурс Центризбиркома России на переименование ящика для голосования не выявил победителя, и глава комиссии Элла Памфилова направила призовой фонд на благотворительность.

По словам Памфиловой, те 70 тысяч рублей, которые она обещала выделить из своей зарплаты в качестве призовых, переведены в "Росфонд" Льва Амбиндера на операцию ребенку. "Я считаю, что это достойное применения этих денег", - отметила она.

"Мы, в конце концов, смотрели и решили, что это мое шутливое предложение, оно с одной стороны замечательно тем, что народ как-то повеселился и на этой теме поёрничал, но с другой стороны, все-таки, видимо, ничего лучшего, чем "ящик для голосования" никто придумать не смог", - отметила Памфилова.

Среди вариантов, поступивших в ЦИК, были: "выборник", "Унитар", "Выборна", "глонар", гласнар" и "элпам" (в честь председателя ЦИК - ИФ), "сейф для бюллетеней", "избирательный контейнер", "избирательный алтарь" и "избирательный ларь", "депо бюллетеней", "шкатулка", "емкость доверия", "билбокс", "копилка для голосов", "банк воли", "избирбокс" и "актакуб" и так далее, перечислила глава ЦИК.

"Я удивилась, что дала старт такому народному творчеству",- сказал Памфилова, отметив, что наиболее активные участники конкурса получат от нее благодарственное письмо.

Глава ЦИК напомнила, что ранее в ходе конференции, посвященный 25-летию российской избирательной системы, чтобы "оживить" серьезное мероприятие, сделала несколько шутливых предложений. Одно из них - о переименовании урны для голосования - вызвало широкий общественный резонанс.