Главный кадровик ГИБДД отпущен из-под домашнего ареста

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий начальнику кадровой службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ Дмитрию Скрябину, задержанному по делу о заправке личного автомобиля служебной картой.

"Апелляционным определением Мосгорсуда мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Скрябина изменена на запрет определенных действий сроком до 18 января 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Согласно решению Мосгорсуда, Скрябину запрещено покидать место проживания с 23 часов до 6 часов утра, общаться с участниками уголовного дела, за исключением следователя и адвокатов, получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

Скрябину предъявлено обвинение в крупной растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он был задержан 18 октября и через два дня с санкции Хорошевского суда Москвы отправлен под домашний арест.

В пресс-службе полиции "Интерфаксу" сообщили, что "сотрудниками ГУСБ МВД России выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны начальника отдела кадров и государственной службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, который осуществлял заправку личного автомобиля по топливной карте, закрепленной за служебным транспортным средством".