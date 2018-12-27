Рецидивист открыл стрельбу в самарском магазине и ранил продавщицу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самарские полицейские задержали по горячим следам местного жителя, совершившего вооруженное нападение на небольшой продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ в четверг.

Как сообщается, несколько дней назад в круглосуточный магазин на Ново-Садовой улице зашел мужчина, достал пистолет и стал беспорядочно палить из него, ранив продавщицу. Затем нападавший забрал из кассы 3,5 тыс. рублей и ушел. Сотрудникам полиции удалось его задержать. Нападавшим оказался рецидивист, в августе 2018 года освободившийся из колонии, где отбывал срок за убийство.

При обыске в его квартире полицейские нашли пистолеты и патроны.

Уголовные дела возбуждены по статьям 162 (разбой) и 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов).