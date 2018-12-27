Четыре столкнувшихся фуры заблокировали движение на трассе М7 в Башкирии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение на участке федеральной трассы М7 в Дюртюлинском районе Башкирии временно перекрыто из-за столкновения четырех большегрузных автомобилей, сообщил в своем официальном блоге начальник республиканского УГИБДД Динар Гильмутдинов в четверг.
Он уточнил, что столкновение четырех фур произошло на 1247-м км федеральной трассы. В аварии никто не пострадал, большегрузы получили механические повреждения.
"Организован объезд через населенные пункты Москово-Юкаликулево-Суккулово", - говорится в сообщении.