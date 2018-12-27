Четыре столкнувшихся фуры заблокировали движение на трассе М7 в Башкирии

27 декабря 11:37

Минтруд опроверг прогноз о скорых массовых увольнениях россиян

Ранее газета "Известия" сообщила, что около 230 тыс. жителей РФ могут лишиться работы в течение трех месяцев Подробнее

27 декабря 11:10

Минстрой предупредил о возможном росте тарифов ЖКХ из-за электроэнергии

Вода и тепло могут подорожать из-за проекта Минэнерго о плате потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности Подробнее

27 декабря 11:09

Обыски в сети "Красное и белое" не выявили контрафактного алкоголя

В компании сказали, что магазины и склады заработали в штатном режиме Подробнее

27 декабря 09:50

"Яндекс" перестал выдавать ссылку на официальную страницу мессенджера Telegram