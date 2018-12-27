Уходящий год стал для Петербурга одним из самых теплых и сухих в истории

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Среднегодовая температура в Санкт-Петербурге в 2018 году достигла плюс 7 градусов, это шестой результат за всю историю наблюдений в городе, сообщил главный синоптик Александр Колесов в четверг.

"Это шестой год за всю историю наблюдений, когда среднегодовая температура достигла плюс 7 градусов. Норма превышена на два градуса. На первом месте 2015 год, когда среднегодовая температура составила плюс 7,7 градусов", - сказал Колесов в четверг.

Синоптик напомнил, что в уходящем году только февраль и март имели отрицательное отклонение от нормы, все остальные месяцы были теплее нормы. За год были побиты восемь температурных рекордов.

2018-й год также стал одним самых сухих, в городе выпало 534,6 мм осадков. Для сравнения, в 2017 году годовая сумма осадков превысила 820 мм, в 2016 - 863 мм, до этого три года были засушливыми, но осадков было больше, чем в 2018 году.

Солнце в 2018 году светило 1 тыс. 660 часов.