Житель Нижегородской области осужден пожизненно за тройное убийство

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Нижегородской области вынес приговор двум мужчинам по уголовному делу о тройном убийстве, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Одному назначено пожизненное лишение свободы, другому - 19 лет колонии строгого режима. Их действия квалифицированы по п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц).

Преступление было совершено в городе Урень в ноябре 2017 года. Пятеро местных жителей устроили застолье, которое закончилось ссорой и дракой. В ход пошли ножи, отвертка, шило, табуреты и сковорода. В итоге трое были убиты: хозяин дома и две его гостьи.

Двое преступников скрылись, однако были задержаны по "горячим" следам. "Следователи СК не исключают, что причиной ссоры могло послужить то, что один из обвиняемых ранее брал у пенсионера мотоцикл, но так и не вернул транспортное средство хозяину", - говорится в сообщении.

Один из фигурантов дела ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подчеркивает пресс-служба.