Члены брянской ОПГ осуждены за незаконную банковскую деятельность

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу 10 членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Установлено, что с ноября 2014 года по октябрь 2017 года подельники проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. При этом группа использовала расчетные счета более 20 незаконно созданных ею фирм и индивидуальных предпринимателей.

"Общий оборот обналиченных незаконным образом средств с использованием поддельных распоряжений о переводе денежных средств составил свыше 650 млн рублей. Доход от незаконной деятельности превысил 29 млн рублей",- говорится в сообщении.

Фигуранты осуждены по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), части 2 статьи 187 (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств организованной группой) и части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Они получили от 1 года 1 месяца до 2,5 лет лишения свободы. Одни будут отбывать наказание в колонии общего режима, другие - в колонии строгого режима. К одной осужденной, имеющей малолетних детей, применена отсрочка наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.