"ВКонтакте" запустила функцию зашифрованных видеозвонков с компьютеров

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" запустила в тестовом режиме возможность защищенных сквозным шифрованием голосовых и видеозвонков в своем приложении VK Messenger для компьютеров, сообщили в компании.

Там отметили, что, как и в приложениях для iOS и Android, безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption).

"Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически", - говорится в сообщении пресс-службы "ВКонтакте", поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В конце апреля 2018 года функции голосовых и видеозвонков появились в мобильных приложениях ВКонтакте для iOS и Android.