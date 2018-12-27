Mitsubishi отзовет в РФ почти 5 тыс. внедорожников Outlander из-за электропроводки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российское представительство японского автопроизводителя Mitsubishi ООО "MMC Рус" отзывает в РФ 4,950 тысяч автомобилей Outlander. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные с марта по август 2018 года. Список VIN-кодов для автомобилей, подпадающих под отзыв, можно посмотреть здесь.

Причиной отзыва является "возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ". "В худшем случае есть риск возгорания", - предупреждает Росстандарт.

"MMC Рус" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На машинах "будет произведена проверка и при необходимости замена минусового кабеля АКБ", сообщил Росстандарт. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.