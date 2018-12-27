Симферопольская ТЭС вышла на полную мощность

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Симферопольская ТЭС в четверг была выведена на полную мощность, запуск второй очереди Севастопольской ТЭС планируется в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"Сегодня второй блок Симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность. Таким образом, оба блока электростанции работают на полную мощность и подают энергию в сеть, совокупно - 480 МВт. Второй блок Севастопольской ТЭС сегодня ночью также начал подавать энергию в сеть, его выход на номинальную мощность планируется в ближайшие дни", - сказал представитель компании.

Он отметил, что электростанции уже начали получать оплату, но без составляющей на возврат инвестиций. "Фактически сейчас оплата идёт по себестоимости - затраты на газ и другие операционные расходы", - уточнил представитель "Ростеха".

Ранее замминистра энергетики Андрей Черезов говорил, что ввод в эксплуатацию вторых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС планируется до конца 2018 года при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности.

Первые энергоблоки крымских станций начали работу осенью 2018 года.

Строительство двух электростанций в Крыму велось с использованием четырех газовых турбин Siemens. В 2015 году структура "Ростеха" ОАО "ВО "Технопромэкспорт" купила эти турбины для строительства электростанции в Тамани. Но позже стало известно, что они были перепроданы другой структуре "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое ведет строительство Севастопольской и Симферопольской ТЭС, а к лету 2017 года были отправлены в Крым.

Siemens пытался добиться в российском суде признания сделки по продаже турбин недействительной, но суд встал на сторону "Технопромэкспорта".