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Десять человек пострадали в ДТП в Алтайском крае, шестеро госпитализированы

Есть обновление от 06:48

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько человек, пострадавших в результате столкновения легковых автомобилей в Алтайском крае, госпитализированы в больницы Бийска, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального Минздрава.

"28 декабря в 0:30 местного времени (27 декабря в 20:30 по Москве) в Зональном районе произошла авария. Всего в машинах находилось 11 человек. В результате аварии пострадали 10 человек. Погибших нет. На месте аварии работали 5 бригад "скорой помощи". Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска. 6 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами средней тяжести", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что 4 человека, получившие легкие травмы, в госпитализации не нуждаются, но будут находиться в больницах, пока их не заберут родственники.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны села Шубенка, столкнулся с автомобилем "Тойота Ноах". В результате аварии, по предварительной информации, травмы получили 10 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту автоаварии.

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Теги: Алтайский край
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