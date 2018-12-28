Путин подписал закон о либерализации уголовного законодательства

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин расширил перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

Президент подписал инициированные им поправки в 76-1 и 145-1 статьи УК и УПК РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Часть вторая статьи 76.1 УК РФ определяет перечень дел, которые могут быть прекращены в случае, если был возмещен ущерб, причиненный гражданину, организации или государству, и если лицо совершило преступление впервые. Сюда входит, в частности, незаконное предпринимательство или нарушения в сфере маркировки товаров, неправомерные действия при банкротстве.

В пояснительной записке отмечалось, закон добавляет в этот перечень преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации. Сюда предлагается также включить мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

В перечень попадают преступления небольшой тяжести, предусмотренные частью 1 статьи 146 (присвоение авторства или плагиат), частью 1 статьи 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), статьей 160 (присвоение или растрата) и частью 1 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.

Кроме того, законом предлагается примечание к статье 145.1 (невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) дополнить пунктом, по которому лицо, впервые совершившее данное преступление, будет освобождаться от уголовной ответственности, если оно в полном объеме погасило образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило соответствующую компенсацию.

Документ также расширяет перечень преступлений, дела по которым могут быть возбуждены по жалобе потерпевшего. Сюда планируется включить дела о незаконном получении кредита, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг), злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законом о ценных бумагах, а также об использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации (статья 201 УК).

В этот перечень также включены преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста. Нормы УПК РФ в настоящее время уже относят к делам частно-публичного обвинения аналогичные по характеру преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнении беременной женщины или женщины, имеющей ребенка до 3-х лет.

Предлагается также запретить заключение под стражу как меру пресечения для лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), если это деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, при проведении следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, предлагается запретить необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе, изъятие электронных носителей информации.

При этом УПК дополняется статьей, в которой прописываются случаи, при которых изъятие электронных носителей информации все же допускается: если вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении электронных носителей, если их изъятие производится на основании судебного решения и если на носителях содержатся сведения, полномочиями на хранение которых владелец не обладает.