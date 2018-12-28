В Хабаровске пожизненный срок получил убийца девушки-волонтера

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Хабаровске приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Краснодарского края, который летом 2018 года изнасиловал и убил девушку-волонтера, сообщает Прокуратура региона.

"32-летний ранее судимый мужчина признан виновным по нескольким статьям, в том числе по п. "к" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера)", - говорится в сообщении.

Нападение произошло в ночь на 3 августа в Железнодорожном районе Хабаровска. Преступник затащил 18-летнюю девушку в лесной массив, изнасиловал и убил. Тело спрятал в мешок и закопал.

Масштабные поиски пропавшей велись несколько дней. Ее искали полиция и волонтерские отряды. В одном из таких отрядов ранее состояла и погибшая девушка.