Осужденный в Карелии вербовал сокамерников в террористическую организацию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Карелии возбуждено уголовное дело по факту вербовки в террористическую организацию, сообщает пресс-служба УФСБ Карелии.

"Во взаимодействии с УФСИН республики пресечена преступная деятельность гражданина РФ, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений региона, осуществлявшего склонение других осужденных к участию в деятельности международной террористической организации", - говорится в сообщении.

Как установлено, с июня по июль 2018 года подозреваемый 1973 года рождения проводил вербовочные беседы с осужденным одного из исправительных учреждений Карелии. По версии силовиков, осужденный, выходец из Средней Азии, склонял собеседников выехать после освобождения на территорию одной из стран Ближнего Востока для совершения теракта.

"Следственным отделением УФСБ Карелии в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), предусматривающей до 15 лет лишения свободы", - говорится в пресс-релизе.