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Суд запретил бывшему саратовскому министру экологии появляться в своем министерстве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему министру природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрию Соколову, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, избрана мера пресечения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в пятницу.

Суд запретил Соколову определенные действия сроком до 28 июня 2019 года: он не может покидать постоянное место жительства с 23 часов вечера до 6 часов утра, общаться с рядом свидетелей по уголовному делу и появляться на территории министерства, говорится в пресс-релизе.

Ранее в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

По версии следствия, он создал искусственные условия для прекращения хозяйственной деятельности трех лесхозов, расположенных на территории Саратовской области, что привело к исключению данных учреждений из Единого государственного реестра юридических лиц и списанию их кредиторской задолженности по налогам и страховым взносам.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Нина Попова сообщила агентству "Интерфакс", что министр написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было одобрено.

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