В МГУ открыли новое здание антидопинговой лаборатории

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Антидопинговая лаборатория в МГУ получила новое здание, сообщила пресс-служба вуза.

Корпус лаборатории построили на месте бывшей студенческой столовой университета по адресу Ленинские горы, дом №1, строение 59.

Лаборатория получила аккредитацию еще в июле и работала раньше в другом здании при МГУ. Новое здание для лаборатории означает, что теперь работа будет масштабнее.

Старая московская антидопинговая лаборатория, которой руководил Григорий Родченков, после допингового скандала в России была лишена аккредитации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 15 апреля 2016 года. Эксперты ВАДА несколько раз приезжали в Москву, чтобы получить доступ к лаборатории, но пока получили только доступ к пробам, но не к базе данных. Их работа будет продолжена.

РУСАДА может быть лишена статуса соответствия, если эксперты не получат полного доступа до конца года. Прогресс РУСАДА, а также исполнение требования по доступу к допинг-пробам будут представлены на комитете по соответствию ВАДА 14-15 января.

20 сентября ВАДА восстановила РУСАДА в правах при условии обеспечения доступа к пробам в старой лаборатории до конца года, проведения аудита РУСАДА в течение четырех месяцев и изучения проб до июня следующего года.