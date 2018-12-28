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Подпольную оружейную мастерскую нашли в Севастополе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подпольная мастерская по переделке и реставрации стрелкового оружия, в том числе пулеметов, обнаружена в одном из жилых домов Севастополя, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России.

"В ходе проверки информации о причастности группы лиц к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, его основных частей и боеприпасов, в подвале жилого дома в Севастополе обнаружена подпольная мастерская, оборудованная для переделки и реставрации оружия и средств поражения", - говорится в пресс-релизе.

Силовики изъяли у владельца мастерской 15 предметов, похожих на стрелковое оружие. Среди них - оружие, похожее на автомат Калашникова, пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Томпсона, винтовку Мосина, самозарядный карабин Токарева.

Они собраны и доработаны в кустарных условиях.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статям 222 и 223 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей и боеприпасов" и "незаконное изготовление оружия").

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Теги: Крым, Севастополь
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