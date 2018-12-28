Транскавказскую магистраль открыли для всех видов транспорта

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией, открыто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 20:00 по Москве до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 26 декабря движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией, временно остановлено из-за снегопада до особого распоряжения.