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Полиция задержала "инкассаторов", похитивших из автосалона в Ярославле 5,5 млн рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Ярославской области задержали четверых подозреваемых в хищении 5,5 млн рублей из автосалона. Об этом сообщается на сайте МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"Установлено, что в офис, расположенный в городе Ярославле, вошел мужчина в форме инкассатора и забрал денежные средства. Выйдя на улицу, он сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился, когда спустя некоторое время в автосалон приехали настоящие инкассаторы", - приводятся в сообщении слова Волк.

Трое подозреваемых задержаны в Ярославской области, еще один соучастник - в Москве. Все они арестованы.

Один из фигурантов ранее работал в этом автосалоне и знал, каким образом проходит инкассация денег.

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Теги: МВД, Ярославль
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