РЖД получили первый вагон "обновленного плацкарта"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - получила первый вагон обновленного после ремонта плацкарта, сообщили журналистам в ФПК.

"Делегация во главе с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым и генеральным директором АО "ФПК" Петром Ивановым на Тамбовском вагоноремонтном заводе осуществила приемку первого обновленного плацкартного вагона", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время вагон будет проходить сертификацию, после чего начнутся его тестовые испытания", - отмечает компания.

РЖД планировали до конца 2018 года изготовить и запустить в тестовую эксплуатацию один вагон "обновленного плацкарта". 10 декабря на Казанском вокзале в Москве монополия представила полномасштабный макет отремонтированного плацкартного вагона с новым интерьером.

Новую концепцию и дизайн отремонтированных плацкартных вагонов РЖД впервые показали на выставке "Транспорт России" в ноябре.

"Тамбовский вагоноремонтный завод" (Тамбовский ВРЗ, филиал АО "Вагонреммаш", ВРМ) специализируется на ремонте пассажирских вагонов всех типов.