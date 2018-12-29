Инспектора самарской ФСИН отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд Промышленного района Самары избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца старшему инспектору филиала по Промышленному району Самары УФСИН России по Самарской области и члену Палаты адвокатов региона, задержанных за незаконное получение 1,5 млн рублей.

26 декабря сотрудники управления ФСБ по Самарской области пресекли попытку адвоката и инспектора регионального управления ФСИН получить незаконно 1,5 млн рублей.

28 декабря СУ СКР по Самарской области возбудило в отношении задержанных уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество)

По версии следствия, 25 декабря 2018 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от подследственного, обвиняемого в коммерческом подкупе, 1,5 миллиона рублей, пообещав повлиять на избрание судом наказания, не связанного с лишением свободы. Между тем, они никак не могли повлиять на решение суда.

Инспектор ФСИН является сыном замначальника управления ФСИН по Самарской области.