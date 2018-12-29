Материнский капитал для жителей Дальнего Востока увеличат на 130 тысяч рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство приняло решение об увеличении размера материнского капитала для жителей Дальнего Востока на 130 тысяч рублей - до 588 тысяч рублей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Будет введен - если можно так проще, чтобы было понятно - это будет такая доплата к материнскому семейному капиталу. Материнский капитал сейчас составляет 458 тысяч, на Дальнем Востоке будет еще плюс 130 тысяч рублей", - сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), вышедшем в эфир в субботу.

Топилин также заявил, что правительство решило ввести дополнительное единовременное пособие по рождению ребенка для Дальнего Востока в размере двух прожиточных минимумов ребенка.

"В регионах Дальнего Востока будет введено пособие при рождении ребенка единовременное в размере двух прожиточных минимумов - еще дополнительно", - сказал Топилин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Министр пояснил, что такое решение было "на днях" принято в правительстве в рамках исполнения поручения президента о дополнительных мерах поддержки регионов Дальнего Востока.

"Буквально на днях мы приняли решение по дополнительным мерам поддержки рождений, дополнительные пособия в регионах Дальнего Востока. И я думаю, буквально на днях будет подписан доклад президенту по этому поводу", - сказал Топилин.

В Минтруде "Интерфаксу" пояснили, что речь идет о прожиточном минимуме ребенка. Этот показатель не равен прожиточному минимуму трудоспособного населения и является индивидуальным для каждого региона.