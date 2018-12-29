Сломавшийся электровоз перекрыл федеральную трассу в Псковской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Из-за сломавшегося электровоза полностью перекрыто движение по федеральной трассе Р-56 в деревне Карамышево Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"С 15:10 29 декабря движение на 204-м км федеральной автодороги Р-56 Великий Новгород - Псков в черте деревни Карамышево Псковского района полностью перекрыто в связи с поломкой электровоза на железнодорожном переезде", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Движение со стороны города Порхов осуществляется по автодороге 58К-400 Карамышево - СНТ "Череха-2", со стороны Пскова путей объезда нет.