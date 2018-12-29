Глава РФПИ сообщил о планах создания фармхолдинга

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию фармхолдинга в РФ.

"Буквально вчера мы одобрили инвестиции с нашими партнерами в фармкластер и вместе с (АФК) "Системой" - это "Оболенское" и объединение с "Биннофармом". Холдинг войдет в ТОП-10 российских фармпроизводителей, и мы верим как в замещение импорта, так и в то, что мы поддержим холдинг в развитии его на арабском рынке", - сказал Дмитриев.

Ранее стало известно, что АФК "Система" и ВТБ создают фармхолдинг на базе компаний "Биннофарм" и OBL Pharm.