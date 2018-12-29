В Воронеже арестовали адвоката, потребовавшего от клиента взятку в полмиллиона рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Воронежа отправил под арест на два месяца 44-летнего адвоката конторы "Жеребятьев и партнеры" Александра Терновых, сообщает пресс-служба суда в субботу.

"По результатам рассмотрения ходатайства следователя суд принял решение об избрании подозреваемому Терновых А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, с 27 декабря 2018 года по 26 февраля 2019 года включительно", - говорится в пресс-релизе.

Согласно версии следствия, адвокат Терновых потребовал от своего клиента 500 тыс. рублей для передачи в качестве взятки следователям по Центральному району для решения вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении него.

Терновых был задержан сотрудниками правоохранительных органов при передаче денежных средств 27 декабря.