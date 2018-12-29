Лукашенко подарил Путину к Новому году несколько мешков картошки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину по его просьбе картошку, рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"Картофель, насколько я знаю, был по спецзаказу, потому что когда-то, наверное, в полушутку, Александр Григорьевич (Лукашенко - ИФ) спросил у Владимира Владимировича (Путину - ИФ), что бы еще ему хотелось получить от президента Беларуси, от нашей всей страны, и ответ прозвучал именно так - ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало. Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля", - рассказала Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1" в субботу.

По словам пресс-секретаря, при этом это был не один сорт картофеля, а четыре. "Какая-то предназначена для жарки, какая-то - для драников, какая-то - для пюре, что-то - для запекания и отваривания. Там все было подписано", - добавила она.

Эйсмонт напомнила, что в один из предыдущих визитов Лукашенко привез президенту России сало. "Причем такое, не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто - самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало", - отметила пресс-секретарь.

По мнению Лукашенко, сало - это "лучший белорусский допинг".