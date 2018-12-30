Три человека, в том числе подросток, погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Во время пожара в жилом многоквартирном доме в Хабаровске погибли мужчина и 13-летний подросток, позже в машине скорой скончалась еще одна женщина, сообщило ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре в деревянном многоквартирном доме на улице Выборгской поступило 29 декабря в 17:30 местного времени (10:30 по Москве). Полностью пожар удалось ликвидировать только ночью 30 декабря. В результате на месте происшествия нашли тела мужчины и подростка. Еще одна женщина умерла позже в карете "Скорой", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, три человека, в том числе маленький ребенок, получили различные травмы. Площадь пожара составляла 200 кв.м. Всего, в доме проживало 16 человек. 12 эвакуировались из здания самостоятельно.

Сотрудники госпожнадзора и следственного комитета начали проверку по факту пожара. Выясняются причины и виновные происшествия.