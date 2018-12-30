Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 6 км

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч в Камчатском крае в воскресенье выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщает Главное управление МЧС России по региону.

По данным ГУ МЧС, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 75 км в западном направлении от вулкана в сторону горных районов. На пути распространения шлейфа населённые пункты отсутствуют, отмечается в сообщении. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Высота Шивелуча - 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части - 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет. Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 метров.