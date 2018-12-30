Более 5 тыс. жителей Магаданской области остались без света

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Из-за отключения высоковольтной линии в Омсукчанском районе Магаданской области без электроэнергии остались около 5,4 тыс. жителей района, сообщает Минэнерго РФ.

"В 02:22 действием защиты отключилась ВЛ 220 кВ "Оротукан - Омсукчан" ПАО "Магаданэнерго". Обесточены ПС 220 кВ "Омсукчан" и ПС 110 кВ "Дукат". Без электроснабжения остались потребители в Омсукчанском районе и предприятия местной промышленности", -сказано в сообщении.

Мощность отключенных потребителей - 27 МВт. Температура наружного воздуха минус 14?С. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В свою очередь на сайте ПАО "Магаданэнерго" сообщается, что теплоснабжение поселков Омсукчан и Дукат не нарушено. Котельные, соцучреждения получают электроэнергию от дизельгенераторов. Для оперативного подключения поселков направлена ремонтная бригада.

"Специалисты ищут повреждение на линии "Оротукан-Омсукчан". Оно находится на участке, который расположен в труднодоступной местности. Для осмотра ЛЭП задействуют несколько единиц спецтехники повышенной проходимости. Как только повреждение будет обнаружено, энергетики приступят к ремонтно-восстановительным работам",- отмечает энергокомпания.